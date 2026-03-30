Descontinuado
206V4LAB/00
Línea V
20" / 50,8 cm
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
Ahora puedes disfrutar de todas tus aplicaciones multimedia y sociales con sonido estéreo. Estos altavoces integrados no solo ofrecen un sonido fantástico, sin que también te ayudan a olvidarte de lío de cables externos y ahorrar un valioso espacio en el escritorio.
SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.