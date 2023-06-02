ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

Brilliance Monitor LCD, retroiluminación LED

Descontinuado

Asistencia técnica

BrillianceMonitor LCD, retroiluminación LED

220P4LPYES/00

Brilliance Monitor LCD, retroiluminación LED

Descontinuado

Ir a la tienda

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Aviso certificado TCO - English (US)

  • PDF archivo, 86.9 kB
  • 2 June 2023

Manual de instrucciones

  • PDF archivo, 1.8 MB
  • 14 June 2023

Preguntas frecuentes

Solución de problemas

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Garantía

Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.