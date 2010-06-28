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Descontinuado

Monitor LCD con sintonizador TV digital

221T1SB1/00

Monitor digital de TV Full HD en una elegante unidad

Experimenta un rendimiento multimedia inigualable con esta pantalla con una resolución Full HD 1080p atractiva y brillante. Gracias a las entradas HDMI y AV y a su sonido potente, el 221T1 lleva el entretenimiento a una nueva dimensión.

Ver todos los beneficios

Monitor digital de TV Full HD en una elegante unidad

  • Panorám. T-line 55 cm (21.5")

  • Full HD 1920 x 1080p

Tonos en negro con más matices gracias a SmartContrast 50000:1

Tonos en negro con más matices gracias a SmartContrast 50000:1

Quieres que la pantalla LCD tenga el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. Las imágenes te resultarán más vibrantes gracias a la avanzada tecnología de procesamiento de vídeo de Philips y a su exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. SmartContrast aumenta el contraste con unos tonos de negro excelentes y refleja con precisión las sombras oscuras y los colores. El resultado son imágenes vivas, de alto contraste y con colores vibrantes

HDMI ready para obtener una experiencia multimedia de calidad suprema

HDMI ready para obtener una experiencia multimedia de calidad suprema

Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).

Sintonizador de TV integrado para ver programas de televisión en el PC

Un sintonizador de televisión integrado en el monitor para visualizar tanto señales de televisión como datos del ordenador.

Especificaciones técnicas

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