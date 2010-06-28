Descontinuado
221T1SB1/00
Monitor digital de TV Full HD en una elegante unidad
Experimenta un rendimiento multimedia inigualable con esta pantalla con una resolución Full HD 1080p atractiva y brillante. Gracias a las entradas HDMI y AV y a su sonido potente, el 221T1 lleva el entretenimiento a una nueva dimensión.
Panorám. T-line 55 cm (21.5")
Full HD 1920 x 1080p
Quieres que la pantalla LCD tenga el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. Las imágenes te resultarán más vibrantes gracias a la avanzada tecnología de procesamiento de vídeo de Philips y a su exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. SmartContrast aumenta el contraste con unos tonos de negro excelentes y refleja con precisión las sombras oscuras y los colores. El resultado son imágenes vivas, de alto contraste y con colores vibrantes
Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).
Un sintonizador de televisión integrado en el monitor para visualizar tanto señales de televisión como datos del ordenador.