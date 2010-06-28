Tonos en negro con más matices gracias a SmartContrast 50000:1

Quieres que la pantalla LCD tenga el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. Las imágenes te resultarán más vibrantes gracias a la avanzada tecnología de procesamiento de vídeo de Philips y a su exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. SmartContrast aumenta el contraste con unos tonos de negro excelentes y refleja con precisión las sombras oscuras y los colores. El resultado son imágenes vivas, de alto contraste y con colores vibrantes