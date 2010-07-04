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Descontinuado

Monitor LCD con SmartTouch

222E2SB/00

Elegante pantalla Full HD con buena relación calidad-precio

Con un diseño elegante, los controles SmartTouch, SmartContrast y SmartImage Lite, la pantalla Full HD 222E2 es una buena elección para todas tus necesidades

Ver todos los beneficios

Elegante pantalla Full HD con buena relación calidad-precio

  • E-line de 54,6 cm (21,5")

  • Full HD

Pantalla 16:9 para visualizar mejor vídeos y juegos en formato panorámico

La relación de aspecto es la expresión de anchura de imagen en comparación con su altura. La relación de aspecto 16:9 panorámico es un estándar para la televisión de alta definición universal y la televisión digital europea. Con la relación de aspecto original de 16:9 se pueden visualizar vídeos y videojuegos de forma excepcional sin barras en la parte superior o inferior de la imagen y sin la pérdida de calidad derivada del escalado visual, que altera la imagen para ajustarla a un tamaño de pantalla distinto.

Pantalla LCD Full HD con una resolución de 1920 x 1080p

Disfruta de una calidad de imagen nítida y cristalina para proporcionar a tu público una experiencia visual realmente inolvidable. El público se deleitará con una calidad de vídeo inigualable, una gama de colores asombrosa y las imágenes más nítidas.

Elegantes controles SmartTouch

Los controles SmartTouch son iconos inteligentes y sensibles al tacto que sustituyen a los voluminosos botones. Los controles SmartTouch responden al más mínimo contacto y permiten, por ejemplo, encender el monitor o controlar el brillo y la nitidez de la pantalla con SmartImage Lite. Al activarlos, los iconos SmartTouch brillan para indicar que se han aplicado los comandos.

Especificaciones técnicas

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