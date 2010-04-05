Descontinuado
222EL1SB/00
Pantalla LED: el contraste nunca ha sido mejor
Esta pantalla LED ecológica tiene una relación de contraste extraordinaria de 1000000:1. También dispone de entradas VGA, colores naturales, SmartContrast y acabado brillante. El 222EL1 es una gran elección para todas tus necesidades
Panorámico E-line de 56 cm/22"
Full HD 1920 x 1080p
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
La relación de aspecto es la expresión de anchura de imagen en comparación con su altura. La relación de aspecto 16:9 panorámico es un estándar para la televisión de alta definición universal y la televisión digital europea. Con la relación de aspecto original de 16:9 se pueden visualizar vídeos y videojuegos de forma excepcional sin barras en la parte superior o inferior de la imagen y sin la pérdida de calidad derivada del escalado visual, que altera la imagen para ajustarla a un tamaño de pantalla distinto.
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