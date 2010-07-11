Descontinuado
222EL2SB/00
Elegante pantalla LED Full HD con colores naturales
Esta elegante pantalla LED Full HD 222EL2 con elegantes controles SmartTouch, SmartContrast y SmartImage Lite es una buena elección para todas tus necesidades
E-line de 54,6 cm (21,5")
El sencillo control de formato de imagen de Philips cambia la relación de aspecto de la pantalla de 4:3 a panorámico y viceversa, en función de los contenidos. Así podrás trabajar en documentos panorámicos sin tener que desplazar la imagen, o visualizar contenidos panorámicos en el modo de pantalla panorámica y contenidos con una relación de aspecto original de 4:3 sin distorsión.
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
La relación de aspecto es la expresión de anchura de imagen en comparación con su altura. La relación de aspecto 16:9 panorámico es un estándar para la televisión de alta definición universal y la televisión digital europea. Con la relación de aspecto original de 16:9 se pueden visualizar vídeos y videojuegos de forma excepcional sin barras en la parte superior o inferior de la imagen y sin la pérdida de calidad derivada del escalado visual, que altera la imagen para ajustarla a un tamaño de pantalla distinto.
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