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Descontinuado

Monitor LED con HDMI, audio y SmartTouch

224EL2SB/00

Elegante pantalla LED HDMI para un entretenimiento en Full HD

Esta elegante pantalla LED multimedia Full HD HDMI 224EL2 con elegantes controles SmartTouch está lista para introducirte en el mundo de los juegos y las películas

Ver todos los beneficios

Elegante pantalla LED HDMI para un entretenimiento en Full HD

  • E-line de 54,6 cm (21,5")

  • Full HD

El diseño de líneas elegantes complementa la decoración de tu hogar

Un diseño de líneas elegantes que complementa el mobiliario de cualquier habitación de la casa.

Ajuste sencillo de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.

La tecnología LED garantiza colores naturales

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

Especificaciones técnicas

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