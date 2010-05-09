Descontinuado
225B2CS/00
La primera pantalla del mundo con PowerSensor que ahorra energía
Pantalla profesional 225B2 de Philips ecológica y con certificado EPEAT Gold. Dispone de PowerSensor inteligente que detecta la presencia del usuario y ajusta el consumo de energía ahorrando hasta un 80% en las facturas de la luz.
B-line de 22'' (55,9 cm)
WSXGA+
SmartPower es una tecnología inteligente artificial que analiza de forma dinámica el contenido de la imagen en pantalla para lograr el ahorro energético. La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante este sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía hasta un 50 %, con lo que se reducen notablemente los costes de energía
Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.