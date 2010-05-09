SmartPower: hasta un 50 % de ahorro energético

SmartPower es una tecnología inteligente artificial que analiza de forma dinámica el contenido de la imagen en pantalla para lograr el ahorro energético. La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante este sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía hasta un 50 %, con lo que se reducen notablemente los costes de energía