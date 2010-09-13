ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto delantera
  • Imagen principal

Descontinuado

BrillianceMonitor LCD con PowerSensor

225P2EB/00

La primera pantalla con PowerSensor que ahorra energía

Pantalla profesional ecológica Philips 225P2 con certificado EPEAT de oro. El sensor inteligente PowerSensor detecta la presencia del usuario y ajusta el consumo para ahorrar hasta 80% de energía.

Ver todos los beneficios

La primera pantalla con PowerSensor que ahorra energía

  • 22" (55,9 cm) de la línea P

  • WSXGA+

PowerSensor garantiza costes reducidos al ahorrar energía

PowerSensor es un 'sensor de personas' incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80 % y prolongando la vida del monitor.

SmartPower: hasta un 50 % de ahorro energético

SmartPower es una tecnología inteligente artificial que analiza de forma dinámica el contenido de la imagen en pantalla para lograr el ahorro energético. La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante este sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía hasta un 50 %, con lo que se reducen notablemente los costes de energía

Rotación de la pantalla de 90° y sistema de gestión de cables

ScreenRotate permite usar el monitor en modo horizontal o vertical: para cambiar la orientación y ver mejor la imagen o documento seleccionado, sólo tienes que girar el monitor a la orientación deseada.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Suscribite a nuestro boletín

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.