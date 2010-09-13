Descontinuado
225P2EB/00
La primera pantalla con PowerSensor que ahorra energía
Pantalla profesional ecológica Philips 225P2 con certificado EPEAT de oro. El sensor inteligente PowerSensor detecta la presencia del usuario y ajusta el consumo para ahorrar hasta 80% de energía.
22" (55,9 cm) de la línea P
WSXGA+
PowerSensor es un 'sensor de personas' incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80 % y prolongando la vida del monitor.
SmartPower es una tecnología inteligente artificial que analiza de forma dinámica el contenido de la imagen en pantalla para lograr el ahorro energético. La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante este sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía hasta un 50 %, con lo que se reducen notablemente los costes de energía
ScreenRotate permite usar el monitor en modo horizontal o vertical: para cambiar la orientación y ver mejor la imagen o documento seleccionado, sólo tienes que girar el monitor a la orientación deseada.