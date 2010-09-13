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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD con PowerSensor

225P2ES/00

Primera pantalla del mundo con PowerSensor que ahorra energía

Pantalla profesional 225P2 de Philips ecológica y con certificado EPEAT Gold. Dispone de PowerSensor inteligente, que detecta la presencia del usuario y ajusta el consumo de energía ahorrando hasta un 80% en las facturas de la luz.

Ver todos los beneficios

Primera pantalla del mundo con PowerSensor que ahorra energía

  • P-line de 22" (55,9 cm)

  • WSXGA+

SmartPower: hasta un 50 % de ahorro energético

SmartPower es una tecnología inteligente artificial que analiza de forma dinámica el contenido de la imagen en pantalla para lograr el ahorro energético. La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante este sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía hasta un 50 %, con lo que se reducen notablemente los costes de energía

Regulable en altura 130 mm para una posición ideal

La Super Ergo Base de Philips es una base para monitor de uso intuitivo que no sólo se gira en el eje vertical y horizontal, sino que también puede ajustarse su altura y pivotarse 90 grados para que todos los usuarios puedan colocarla a su gusto y ver todo con la máxima comodidad.

Sonido estéreo integrado para una experiencia multimedia

Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.

Especificaciones técnicas

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