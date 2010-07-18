Descontinuado
226C2SB/00
Pantalla fina y elegante para una experiencia cautivadora
Con un diseño fino y elegante, la nueva generación de pantallas Full HD 226C2 con SmartResponse de 2 ms y los elegantes controles SmartTouch está lista para sumergirte en el mundo de los juegos y las películas
C-line de 21,5" (54,6 cm)
Full HD
"Philips se compromete a usar materiales sostenibles y ecológicos en toda su línea de monitores. Todas las piezas plásticas, metálicas y los materiales de los empaques son totalmente reciclables. En algunos modelos seleccionados utilizamos plásticos reciclables hasta en un 65%. La estricta adhesión a los estándares RoHS asegura una reducción sustancial o eliminación de sustancias tóxicas como, por ejemplo, el plomo. El contenido de mercurio en los monitores con retroiluminación CCFL se ha reducido significativamente, y en los monitores con retroiluminación LED se ha eliminado por completo. Para obtener más información, visitá Philips en http://www.asimpleswitch.com/global/.
Disfruta de una calidad de imagen nítida y cristalina para proporcionar a tu público una experiencia visual realmente inolvidable. El público se deleitará con una calidad de vídeo inigualable, una gama de colores asombrosa y las imágenes más nítidas.
SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, entretenimiento, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con sólo pulsar un botón.