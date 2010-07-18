ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto delantera
  • Imagen principal

Descontinuado

BrillianceMonitor LCD con 2 ms

226C2SB/00

Pantalla fina y elegante para una experiencia cautivadora

Con un diseño fino y elegante, la nueva generación de pantallas Full HD 226C2 con SmartResponse de 2 ms y los elegantes controles SmartTouch está lista para sumergirte en el mundo de los juegos y las películas

Ver todos los beneficios

Pantalla fina y elegante para una experiencia cautivadora

  • C-line de 21,5" (54,6 cm)

  • Full HD

Materiales ecológicos que cumplen los estándares internacionales

"Philips se compromete a usar materiales sostenibles y ecológicos en toda su línea de monitores. Todas las piezas plásticas, metálicas y los materiales de los empaques son totalmente reciclables. En algunos modelos seleccionados utilizamos plásticos reciclables hasta en un 65%. La estricta adhesión a los estándares RoHS asegura una reducción sustancial o eliminación de sustancias tóxicas como, por ejemplo, el plomo. El contenido de mercurio en los monitores con retroiluminación CCFL se ha reducido significativamente, y en los monitores con retroiluminación LED se ha eliminado por completo. Para obtener más información, visitá Philips en http://www.asimpleswitch.com/global/.

Pantalla LCD Full HD con una resolución de 1920 x 1080p

Disfruta de una calidad de imagen nítida y cristalina para proporcionar a tu público una experiencia visual realmente inolvidable. El público se deleitará con una calidad de vídeo inigualable, una gama de colores asombrosa y las imágenes más nítidas.

SmartImage: una experiencia visual optimizada fácil de utilizar

SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, entretenimiento, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con sólo pulsar un botón.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Suscribite a nuestro boletín

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.