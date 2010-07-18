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BrillianceMonitor LED con 2 ms

226CL2SB/00

Elegante pantalla LED Full HD con colores naturales

Con un diseño fino y elegante, la nueva generación de pantallas LED Full HD 226CL2 con SmartResponse Turbo de 2 ms y los elegantes controles SmartTouch, está lista para sumergirte en el mundo de los juegos y las películas

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Elegante pantalla LED Full HD con colores naturales

  • C-line de 21,5" (54,6 cm)

  • Full HD

Elegantes controles SmartTouch

Los controles SmartTouch son iconos inteligentes y sensibles al tacto que sustituyen a los voluminosos botones. Los controles SmartTouch responden al más mínimo contacto y permiten, por ejemplo, encender el monitor o controlar el brillo y la nitidez de la pantalla con SmartImage Lite. Al activarlos, los iconos SmartTouch brillan para indicar que se han aplicado los comandos.

SmartResponse de 2 ms

SmartResponse es una tecnología de mejora exclusiva de Philips que cuando se activa, ajusta automáticamente los tiempos de respuesta a las necesidades de una aplicación específica como los juegos y las películas que requieren tiempos de respuesta más rápidos para producir imágenes sin vibraciones, sin retardo y sin imágenes fantasma

Tonos en negro con más matices gracias a SmartContrast 20000000:1

Quieres que tu pantalla plana LCD te ofrezca el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. El avanzado sistema de procesado de imágenes de Philips, junto con su exclusiva tecnología de atenuación extrema y refuerzo de la retroiluminación, te ofrecen las imágenes más vibrantes. SmartContrast aumenta el contraste con unos excelentes niveles de negro y gran precisión en las tonalidades y colores oscuros. El resultado son unas imágenes vivas y brillantes, con un gran contraste y con colores vibrantes.

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