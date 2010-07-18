Descontinuado
226CL2SB/00
Elegante pantalla LED Full HD con colores naturales
Con un diseño fino y elegante, la nueva generación de pantallas LED Full HD 226CL2 con SmartResponse Turbo de 2 ms y los elegantes controles SmartTouch, está lista para sumergirte en el mundo de los juegos y las películas
C-line de 21,5" (54,6 cm)
Full HD
Los controles SmartTouch son iconos inteligentes y sensibles al tacto que sustituyen a los voluminosos botones. Los controles SmartTouch responden al más mínimo contacto y permiten, por ejemplo, encender el monitor o controlar el brillo y la nitidez de la pantalla con SmartImage Lite. Al activarlos, los iconos SmartTouch brillan para indicar que se han aplicado los comandos.
SmartResponse es una tecnología de mejora exclusiva de Philips que cuando se activa, ajusta automáticamente los tiempos de respuesta a las necesidades de una aplicación específica como los juegos y las películas que requieren tiempos de respuesta más rápidos para producir imágenes sin vibraciones, sin retardo y sin imágenes fantasma
Quieres que tu pantalla plana LCD te ofrezca el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. El avanzado sistema de procesado de imágenes de Philips, junto con su exclusiva tecnología de atenuación extrema y refuerzo de la retroiluminación, te ofrecen las imágenes más vibrantes. SmartContrast aumenta el contraste con unos excelentes niveles de negro y gran precisión en las tonalidades y colores oscuros. El resultado son unas imágenes vivas y brillantes, con un gran contraste y con colores vibrantes.