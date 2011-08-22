Descontinuado
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Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
Disfrutá al máximo de esta pantalla estética y delgada. Es la opción ideal para vos porque incluye funciones esenciales como SmartContrast, que te ofrece imágenes brillantes y llenas de vida, y parlantes estéreo que mejoran tu experiencia multimedia.
Línea V
21,5" (54,6 cm)
SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.
Energy Star es un programa de ahorro de energía patrocinado por la agencia estadounidense EPA (Environmental Protection Agency) que también ha sido adoptado por muchos otros países. La certificación Energy Star te garantiza que estás adquiriendo un producto que cumple con los últimos estándares en ahorro de energía y que ahorra la máxima energía posible en todos los niveles de funcionabilidad. Los nuevos monitores de Philips cumplen o superan estos estándares. Por ejemplo, en el modo de suspensión Energy Star 5.0 necesita consumir menos de 1 vatio de energía mientras que los monitores Philips consumen menos de 0,5 vatios. Para obtener más información visita www.energystar.gov