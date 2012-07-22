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Descontinuado

Monitor LCD con retroiluminación LED

226V4LAB/00

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos

Disfruta de imágenes LED vivas gracias a esta pantalla de diseño brillante y atractivo. Equipada con altavoz estéreo y SmartControl Lite, es una opción fantástica.

Ver todos los beneficios

con altavoces estéreo

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos

  • V-Line

  • 54,6 cm (21,5")

La pequeña huella ahorra espacio

Pantalla Full HD con relación de aspecto 16:9 para una mejor experiencia visual

La pantalla Full HD tiene una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p, la máxima resolución posible en fuentes de alta definición que te permite obtener imágenes con la mejor calidad. Está totalmente preparada para la tecnología del futuro porque admite señales de 1080p provenientes de cualquier tipo de fuente, incluso las más recientes como Blu-ray y las avanzadas consolas de juegos de alta definición. El procesamiento de la señal está actualizado para poder admitir este óptimo nivel de calidad en señal y resolución. Reproduce imágenes sin parpadeos con un brillo y un color inigualables.

Pantalla ecológica sin mercurio

Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.

Especificaciones técnicas

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