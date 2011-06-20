Descontinuado
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Elegante pantalla con PowerSensor
Disfruta de unas imágenes LED impresionantes con colores naturales. Dispone de un elegante diseño con un bisel azul translúcido, HDMI y la innovadora tecnología PowerSensor que detecta la presencia, ahorrando hasta un 80% en las facturas de luz, lo que la convierte en la elección ecológica inteligente.
E-Line
54,6 cm (21,5")
PowerSensor es un 'sensor de personas' incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80 % y prolongando la vida del monitor.
SmartImage Lite es una tecnología de Philips, exclusiva y de vanguardia, que analiza el contenido que aparece en pantalla. Basada en el escenario que selecciones, SmartImage Lite mejora de forma dinámica el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. Todo ello en tiempo real con sólo pulsar un botón.
Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).