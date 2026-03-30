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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD IPS, retroiluminación LED

229C4QHSW/00

Increíble belleza
El nuevo monitor Philips Blade 2 con diseño elegante, ultra delgado y pantalla IPS ancha está listo para proporcionar el mejor rendimiento
Ver todos los beneficios

Pantalla IPS ultradelgada de alto rendimiento

Increíble belleza

  • Blade 2

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Pantalla Full HD

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo, incluso en el modo de articulación de 90 grados. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración Web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

SmartImage: pantalla con mejor calidad de imagen y fácil de usar

SmartImage: pantalla con mejor calidad de imagen y fácil de usar

SmartImage es una exclusiva e innovadora tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te ofrece más rendimiento. Con la interfaz simple podés seleccionar varios modos: oficina, imagen, entretenimiento, bajo consumo, etc., según la aplicación que quieras usar. SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos para un rendimiento inigualable. Además, el modo de bajo consumo te ofrece más ahorro de energía. Solo tenés que pulsar un botón para disfrutar en tiempo real.

Diseño moderno y ultradelgado para apariencias contemporáneas

La nueva línea de monitores Philips utiliza la última generación de tecnología ultradelgada LED, por lo que el diseño es mucho más compacto y estético que los anteriores monitores y ocupa menos espacio en el escritorio.

Especificaciones técnicas

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