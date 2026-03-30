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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD IPS, retroiluminación LED

231P4QPYKEB/00

Pantalla con diseño ecológico sostenible
Esta pantalla IPS LED de Philips con webcam te ayuda a colaborar y comunicarte, lo que te permite ahorrar tiempo y dinero.
Ver todos los beneficios

con webcam que ahorra tiempo y dinero

Pantalla con diseño ecológico sostenible

  • P-line

  • 23" (58,4 cm)

  • Pantalla Full HD

PowerSensor ahorra hasta un 80 % de costes energéticos

PowerSensor ahorra hasta un 80 % de costes energéticos

PowerSensor es un "sensor de personas" incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80 % y prolongando la vida del monitor.

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo, incluso en el modo de articulación de 90 grados. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración Web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

Webcam para conectarse y colaborar

La webcam y el micrófono integrados te permiten ver a tus compañeros y clientes y comunicarte con ellos. Esta sencilla solución te permite colaborar y compartir, lo que ahorra un preciado tiempo y los costes relacionados con los viajes.

Especificaciones técnicas

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