Descontinuado
231T1LSB/00
Experimenta una gran visualización televisiva en el monitor LED
Experimenta un rendimiento multimedia inigualable con esta pantalla con una resolución Full HD 1080p atractiva y brillante. Gracias a las entradas HDMI y AV y a su sonido potente, el 231T1 lleva el entretenimiento a una nueva dimensión
T-line
23" (58,4 cm)
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
El televisor de alta definición te permite ver la televisión con la mejor calidad de imagen y sonido sin un sintonizador adicional. Con el sintonizador de DVBT integrado que es compatible con los formatos modernos de MPEG-4, ahora puedes recibir y ver los programas de televisión en alta definición y otros contenidos multimedia en calidad digital
La pantalla Full HD dispone de una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p. Se trata de la resolución máxima de fuentes de alta definición para la mejor calidad de imagen posible. Está totalmente preparada para el futuro, ya que admite señales 1080p desde todas las fuentes, incluyendo las más recientes, como Blu-ray y avanzadas consolas de videojuegos de alta definición. El procesamiento de la señal se actualiza de forma exhaustiva para admitir esta señal y resolución de alta calidad. Reproduce imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos con un brillo óptimo y un colorido insuperable.