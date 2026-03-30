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  • Entretenimiento televisivo fantástico en tu monitor LED Full HD
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Descontinuado

Monitor LCD, retroiluminación LED

231TE4LB/00

Entretenimiento televisivo fantástico en tu monitor LED Full HD
Disfruta de un rendimiento multimedia fantástico en la pantalla Motivo Full HD de Philips. Con sintonizador de televisión digital, entrada HDMI y un sonido potente, es una elección estupenda.
Ver todos los beneficios

con sintonizador de DVBT

Entretenimiento televisivo fantástico en tu monitor LED Full HD

  • Motivo

  • 23" (58,4 cm)

  • Pantalla Full HD

Tecnología LED para colores naturales

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

Sintonizador de televisión digital integrado para ver la televisión en el PC

Sintonizador de televisión digital integrado en el monitor para recibir y visualizar señales de televisión de alta calidad desde varias fuentes.

Pantalla LCD Full HD con resolución de 1920 x 1080p

Pantalla LCD Full HD con resolución de 1920 x 1080p

La pantalla Full HD dispone de una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p. Se trata de la resolución máxima de fuentes de alta definición para la mejor calidad de imagen posible. Está totalmente preparada para el futuro, ya que admite señales 1080p desde todas las fuentes, incluyendo las más recientes, como Blu-ray y avanzadas consolas de videojuegos de alta definición. El procesamiento de la señal se actualiza de forma exhaustiva para admitir esta señal y resolución de alta calidad. Reproduce imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos con un brillo óptimo y un colorido insuperable.

Especificaciones técnicas

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