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Descontinuado

Monitor LED con SmartTouch

232EL2SB/00

Magnífica experiencia de juego en tu gran pantalla LED

Esta gran pantalla LED Full HD 232EL2 con elegantes controles SmartTouch está lista para introducirte en el mundo de los videojuegos

Ver todos los beneficios

Magnífica experiencia de juego en tu gran pantalla LED

  • E-line de 23" (58,4 cm)

  • Full HD

Pantalla 16:9 para visualizar mejor vídeos y juegos en formato panorámico

La relación de aspecto es la expresión de anchura de imagen en comparación con su altura. La relación de aspecto 16:9 panorámico es un estándar para la televisión de alta definición universal y la televisión digital europea. Con la relación de aspecto original de 16:9 se pueden visualizar vídeos y videojuegos de forma excepcional sin barras en la parte superior o inferior de la imagen y sin la pérdida de calidad derivada del escalado visual, que altera la imagen para ajustarla a un tamaño de pantalla distinto.

La tecnología LED garantiza colores naturales

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

Acabado brillante para realzar la decoración

Acabado brillante, atractivo y elegante que combina con tu decoración y la complementa.

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