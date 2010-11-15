Descontinuado
235B2CB/00
La primera pantalla con PowerSensor que ahorra energía
Pantalla 235B2 profesional de Philips de gran tamaño y ecológica con PowerSensor. Su exclusiva tecnología detecta la presencia del usuario y ajusta el consumo para ahorrar hasta 80% de energía.
Línea B
Full HD de 23" (58,4 cm)
SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, entretenimiento, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con sólo pulsar un botón.
SmartControl Lite es un software de control de monitores de última generación con interfaz gráfica de usuario en 3D. Este programa te permite controlar con el mouse los ajustes del monitor como PowerSensor, modo ECO expandido, compatibilidad de laptops con plugin de doble monitor, multimedia, compatibilidad con DisplayPort, color, brillo, calibración de la pantalla, audio, etc. Además, te ofrece información sobre la ID del monitor para garantizar un buen control de inventario.
Los controles táctiles son inteligentes, los iconos sensibles al tacto que sustituyen a los voluminosos botones permiten al usuario adaptar el monitor a sus necesidades. Se activan con un toque ligero, el control táctil ofrece al monitor un toque de modernidad.