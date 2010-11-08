Descontinuado
235BL2CS/00
Primera pantalla del mundo con PowerSensor que ahorra energía
Gran pantalla ecológica de la gama profesional 235BL2 de Philips. Dispone de PowerSensor inteligente, que detecta la presencia del usuario y ajusta el consumo de energía ahorrando hasta un 80 % en las facturas de luz.
B-line
23" (58,4 cm) Full HD
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
Los controles táctiles son inteligentes, los iconos sensibles al tacto que sustituyen a los voluminosos botones permiten al usuario adaptar el monitor a sus necesidades. Se activan con un toque ligero, el control táctil ofrece al monitor un toque de modernidad.
Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.