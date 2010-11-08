ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto delantera
  • Imagen principal

Descontinuado

BrillianceMonitor LED con PowerSensor

235BL2CS/00

Primera pantalla del mundo con PowerSensor que ahorra energía

Gran pantalla ecológica de la gama profesional 235BL2 de Philips. Dispone de PowerSensor inteligente, que detecta la presencia del usuario y ajusta el consumo de energía ahorrando hasta un 80 % en las facturas de luz.

Ver todos los beneficios

Primera pantalla del mundo con PowerSensor que ahorra energía

  • B-line

  • 23" (58,4 cm) Full HD

La tecnología LED garantiza colores naturales

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

Controles táctiles modernos

Los controles táctiles son inteligentes, los iconos sensibles al tacto que sustituyen a los voluminosos botones permiten al usuario adaptar el monitor a sus necesidades. Se activan con un toque ligero, el control táctil ofrece al monitor un toque de modernidad.

Sonido estéreo integrado para una experiencia multimedia

Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Suscribite a nuestro boletín

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.