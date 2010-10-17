Descontinuado
235P2EB/00
Primera pantalla del mundo con PowerSensor que ahorra energía
Gran pantalla ecológica de la gama profesional 235P2 de Philips. Dispone de PowerSensor inteligente, que detecta la presencia del usuario y ajusta el consumo de energía ahorrando hasta un 80% en las facturas de luz.
P-line
23" (58,4 cm) Full HD
El puerto USB permite a los usuarios conectar fácilmente sus dispositivos multimedia Plug & Play, como dispositivos de memoria USB, cámaras, discos duros portátiles, cámaras Web, PDA, impresoras y muchos otros dispositivos que disponen de conexión USB. El puerto USB 2.0 del monitor, ubicado cómodamente, permite la transmisión de señales USB 2.0 al ordenador. Ten en cuenta que muchos dispositivos como cámaras y discos duros necesitan encenderse de forma independiente, ya que requieren una mayor alimentación de la que el monitor puede proporcionar
ScreenRotate permite usar el monitor en modo horizontal o vertical: para cambiar la orientación y ver mejor la imagen o documento seleccionado, sólo tienes que girar el monitor a la orientación deseada.
SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, entretenimiento, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con sólo pulsar un botón.