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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD con PowerSensor

235P2ES/00

La primera pantalla con PowerSensor que ahorra energía

Pantalla 235P2 profesional de Philips de gran tamaño y ecológica con PowerSensor. Su exclusiva tecnología detecta la presencia del usuario y ajusta el consumo para ahorrar hasta 80% de energía.

Ver todos los beneficios

La primera pantalla con PowerSensor que ahorra energía

  • Línea P

  • Full HD de 23" (58,4 cm)

Regulación de inclinación y giro para un ángulo de visión perfecto

El mecanismo de inclinación y giro de la base permite girar el monitor e inclinarlo hacia delante o hacia atrás.

Rotación de la pantalla de 90º y sistema de gestión de cables

ScreenRotate permite usar el monitor en modo horizontal o vertical: para cambiar la orientación y ver mejor la imagen o documento seleccionado, sólo tienes que girar el monitor a la orientación deseada.

Sonido estéreo integrado para una experiencia multimedia

Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.

Especificaciones técnicas

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