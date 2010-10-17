Descontinuado
235P2ES/00
La primera pantalla con PowerSensor que ahorra energía
Pantalla 235P2 profesional de Philips de gran tamaño y ecológica con PowerSensor. Su exclusiva tecnología detecta la presencia del usuario y ajusta el consumo para ahorrar hasta 80% de energía.
Línea P
Full HD de 23" (58,4 cm)
El mecanismo de inclinación y giro de la base permite girar el monitor e inclinarlo hacia delante o hacia atrás.
ScreenRotate permite usar el monitor en modo horizontal o vertical: para cambiar la orientación y ver mejor la imagen o documento seleccionado, sólo tienes que girar el monitor a la orientación deseada.
Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.