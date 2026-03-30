Descontinuado
236G3DHSB/00
Línea G
23" (58,4 cm)
3D, anteojos FPR
Con Easy 3D, podés disfrutar de largas horas de comodidad con imágenes en 3D sin parpadeos ni superposición. Los anteojos 3D compatibles son livianos y no requieren pilas. Disfrutá hoy de la tecnología 3D en la comodidad de tu casa.
Entretenete con los anteojos 3D polarizados, livianos y fáciles de usar. Estos anteojos 3D sin parpadeos no solo son fáciles de cambiar y mantener, sino que también toda la familia tiene la opción de tener cada uno sus anteojos. Dado que no usan pilas ni cables, finalmente podrás disfrutarlos tanto como desees.
¡Transformá tu colección 2D en 3D con solo pulsar un botón! De fácil acceso a través de la tecla de acceso rápido en el marco, esta función reinventará tu colección favorita de juegos, películas y videos 2D en 3D.
Para evitar malestares tales como mareos, dolores de cabeza o desorientación, recomendamos no mirar contenido 3D por períodos prolongados.
Los padres deben vigilar a sus hijos durante la visualización en 3D y asegurarse de que no experimenten ninguna de las molestias descritas anteriormente. La visualización en 3D no es recomendable para niños menores de 6 años.
Leé detenidamente el manual de instrucciones para aprender más acerca del 3D y la salud
Para tarjetas VGA y otros requisitos para funcionamiento 3D, visite www.philips.com/support para obtener más detalles.