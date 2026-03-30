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Descontinuado

Monitor LCD IPS, retroiluminación LED

237E3QSU/00

Pantalla IPS de alto rendimiento
Experimenta imágenes LED brillantes en esta pantalla IPS de visualización extra amplia. Con un diseño elegante, bisel azul translúcido y SmartImage Lite es, sin duda, una gran elección.
Ver todos los beneficios

para colores vivos y brillantes

Pantalla IPS de alto rendimiento

  • E-Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Pantalla IPS Full HD

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo, incluso en el modo de articulación de 90 grados. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración Web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

Pantalla de 16:9 con Full HD para la mejor experiencia de visualización

Pantalla de 16:9 con Full HD para la mejor experiencia de visualización

La pantalla Full HD dispone de una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p. Se trata de la resolución máxima de fuentes de alta definición para la mejor calidad de imagen posible. Está totalmente preparada para el futuro, ya que admite señales 1080p desde todas las fuentes, incluyendo las más recientes, como Blu-ray y avanzadas consolas de videojuegos de alta definición. El procesamiento de la señal se actualiza de forma exhaustiva para admitir esta señal y resolución de alta calidad. Reproduce imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos con un brillo óptimo y un colorido insuperable.

Tonos en negro con más matices gracias a SmartContrast 20000000:1

Tonos en negro con más matices gracias a SmartContrast 20000000:1

Quieres que tu pantalla plana LCD te ofrezca el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. El avanzado sistema de procesado de imágenes de Philips, junto con su exclusiva tecnología de atenuación extrema y refuerzo de la retroiluminación, te ofrecen las imágenes más vibrantes. SmartContrast aumenta el contraste con unos excelentes niveles de negro y gran precisión en las tonalidades y colores oscuros. El resultado son unas imágenes vivas y brillantes, con un gran contraste y con colores vibrantes.

Especificaciones técnicas

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