Descontinuado
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Pantalla LED ultra delgada. Simplemente increíble.
La pantalla LED Philips Blade ofrece un diseño ultra delgado y una avanzada tecnología de nitidez de colores que ofrece un nuevo nivel de sofisticación.
Blade
23" (58,4 cm)
Línea C
Si querés que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast podés aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.
SmartImage es una exclusiva e innovadora tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te ofrece más rendimiento. Con la interfaz simple podés seleccionar varios modos: oficina, imagen, entretenimiento, bajo consumo, etc., según la aplicación que quieras usar. SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos para un rendimiento inigualable. Además, el modo de bajo consumo te ofrece más ahorro de energía. Solo tenés que pulsar un botón para disfrutar en tiempo real.
Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que los encendés. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.