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Descontinuado

Monitor LCD con HDMI

244E2SB/00

Espectacular entretenimiento en una pantalla HDMI de gran tamaño

Esta estética pantalla multimedia Full HD 244E2 HDMI con modernos controles SmartTouch te va a sumergir en un increíble mundo de juegos y películas

Ver todos los beneficios

Espectacular entretenimiento en una pantalla HDMI de gran tamaño

  • 24" (61 cm) de la línea E

  • Full HD

SmartImage Lite para una mejor experiencia visual en pantalla LCD.

SmartImage Lite es una tecnología de Philips, exclusiva y de vanguardia, que analiza el contenido que aparece en pantalla. Basada en el escenario que selecciones, SmartImage Lite mejora de forma dinámica el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. Todo ello en tiempo real con sólo pulsar un botón.

Elegantes controles SmartTouch

Los controles SmartTouch son iconos inteligentes y sensibles al tacto que sustituyen a los voluminosos botones. Los controles SmartTouch responden al más mínimo contacto y permiten, por ejemplo, encender el monitor o controlar el brillo y la nitidez de la pantalla con SmartImage Lite. Al activarlos, los iconos SmartTouch brillan para indicar que se han aplicado los comandos.

Ajuste sencillo de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.

Especificaciones técnicas

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