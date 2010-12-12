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Descontinuado

Monitor LED con control táctil

246EL2SBH/00

Espectacular experiencia de juegos en tu pantalla LED grande

Esta pantalla Full HD 246EL2 grande con controles táctiles te sumerge en el increíble mundo de los juegos

Ver todos los beneficios

Espectacular experiencia de juegos en tu pantalla LED grande

  • 23,6" (59,9 cm), línea E

  • Full HD

Acabado brillante para realzar la decoración

Acabado brillante, atractivo y elegante que combina con tu decoración y la complementa.

HDMI ready para obtener una experiencia multimedia de calidad suprema

Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).

Pantalla LCD Full HD con una resolución de 1920 x 1080p

Disfruta de una calidad de imagen nítida y cristalina para proporcionar a tu público una experiencia visual realmente inolvidable. El público se deleitará con una calidad de vídeo inigualable, una gama de colores asombrosa y las imágenes más nítidas.

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