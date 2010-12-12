Descontinuado
246EL2SBH/00
Espectacular experiencia de juegos en tu pantalla LED grande
Esta pantalla Full HD 246EL2 grande con controles táctiles te sumerge en el increíble mundo de los juegos
23,6" (59,9 cm), línea E
Full HD
Acabado brillante, atractivo y elegante que combina con tu decoración y la complementa.
Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).
Disfruta de una calidad de imagen nítida y cristalina para proporcionar a tu público una experiencia visual realmente inolvidable. El público se deleitará con una calidad de vídeo inigualable, una gama de colores asombrosa y las imágenes más nítidas.
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