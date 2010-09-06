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Descontinuado

Monitor LED con control táctil

246EL2SB/00

Magnífica experiencia de juego en tu gran pantalla LED

Esta gran pantalla Full HD 246EL2 con controles táctiles está lista para introducirte en el mundo de los videojuegos

Ver todos los beneficios

Magnífica experiencia de juego en tu gran pantalla LED

  • E-line de 23,6" (59,9 cm)

  • Full HD

Control automático de formato de imagen para cambiar entre panorámico y 4:3

Control automático de formato de imagen para cambiar entre panorámico y 4:3

El sencillo control de formato de imagen de Philips cambia la relación de aspecto de la pantalla de 4:3 a panorámico y viceversa, en función de los contenidos. Así podrás trabajar en documentos panorámicos sin tener que desplazar la imagen, o visualizar contenidos panorámicos en el modo de pantalla panorámica y contenidos con una relación de aspecto original de 4:3 sin distorsión.

Diseño compacto que se adapta a cualquier estilo de vida

Energy Star, para un consumo de energía eficiente y reducido

Energy Star es un programa de ahorro de energía patrocinado por la agencia estadounidense EPA (Environmental Protection Agency) que también ha sido adoptado por muchos otros países. La certificación Energy Star te asegura un producto que cumple con los últimos estándares en ahorro de energía y que ahorra la máxima energía posible en todos los niveles de funcionamiento. Los nuevos monitores de Philips cumplen o superan estos estándares. Por ejemplo, en el modo de suspensión Energy Star 5.0 necesita consumir menos de 1 watt de energía, mientras que los monitores Philips consumen menos de 0,5 watts. Para obtener más información visitá www.energystar.gov

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