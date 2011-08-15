ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto delantera
  • Imagen principal

Descontinuado

Monitor LED

247E3LPHSU/00

Elegante pantalla con PowerSensor

Disfruta de unas imágenes LED impresionantes con colores naturales. Dispone de un elegante diseño con un bisel azul translúcido, HDMI y la innovadora tecnología PowerSensor que detecta la presencia, ahorrando hasta un 80% en las facturas de luz, lo que la convierte en la elección ecológica inteligente.

Ver todos los beneficios

ahorra en las facturas de luz

Elegante pantalla con PowerSensor

  • E-Line

  • 60 cm (23,6")

HDMI ready para obtener una experiencia multimedia de calidad suprema

Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).

Modernos controles táctiles

Los controles táctiles son íconos inteligentes y sensibles al tacto que sustituyen a los botones voluminosos y te permiten ajustar el monitor según tus necesidades. Responden hasta al tacto más suave y le dan un toque moderno a tu monitor.

Pantalla de 16:9 con Full HD para la mejor experiencia de visualización

La pantalla Full HD dispone de una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p. Se trata de la resolución máxima de fuentes de alta definición para la mejor calidad de imagen posible. Está totalmente preparada para el futuro, ya que admite señales 1080p desde todas las fuentes, incluyendo las más recientes, como Blu-ray y avanzadas consolas de videojuegos de alta definición. El procesamiento de la señal se actualiza de forma exhaustiva para admitir esta señal y resolución de alta calidad. Reproduce imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos con un brillo óptimo y un colorido insuperable.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Suscribite a nuestro boletín

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.