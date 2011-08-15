Descontinuado
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Elegante pantalla con PowerSensor
Disfruta de unas imágenes LED impresionantes con colores naturales. Dispone de un elegante diseño con un bisel azul translúcido, HDMI y la innovadora tecnología PowerSensor que detecta la presencia, ahorrando hasta un 80% en las facturas de luz, lo que la convierte en la elección ecológica inteligente.
E-Line
60 cm (23,6")
Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).
Los controles táctiles son íconos inteligentes y sensibles al tacto que sustituyen a los botones voluminosos y te permiten ajustar el monitor según tus necesidades. Responden hasta al tacto más suave y le dan un toque moderno a tu monitor.
La pantalla Full HD dispone de una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p. Se trata de la resolución máxima de fuentes de alta definición para la mejor calidad de imagen posible. Está totalmente preparada para el futuro, ya que admite señales 1080p desde todas las fuentes, incluyendo las más recientes, como Blu-ray y avanzadas consolas de videojuegos de alta definición. El procesamiento de la señal se actualiza de forma exhaustiva para admitir esta señal y resolución de alta calidad. Reproduce imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos con un brillo óptimo y un colorido insuperable.