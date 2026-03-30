3D Max 120 Hz

Déjate seducir por juegos, películas y fotos en 3D con la pantalla 3D Max 120Hz de Philips. Libérate con las gafas con obturador activo inalámbricas, que ofrecen una profundidad realista con resolución Full HD. El software para PC incluido no solo te permite jugar en 3D, sino que también transforma en contenido en 2D a 3D. Gracias a la última generación de conmutación rápida de pantallas, que ofrece profundidad y realismo con resolución de 1920 x 1080, los últimos juegos en 3D para PC y Blu-ray tienen un aspecto fluido y nítido. Los vídeos y las películas en 3D, con su profundidad realista, te sumergirán en la acción.