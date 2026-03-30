Descontinuado
273G3DHSB/00
G-Line
27" (68,6 cm)
Gafas 3D con obturador
Déjate seducir por juegos, películas y fotos en 3D con la pantalla 3D Max 120Hz de Philips. Libérate con las gafas con obturador activo inalámbricas, que ofrecen una profundidad realista con resolución Full HD. El software para PC incluido no solo te permite jugar en 3D, sino que también transforma en contenido en 2D a 3D. Gracias a la última generación de conmutación rápida de pantallas, que ofrece profundidad y realismo con resolución de 1920 x 1080, los últimos juegos en 3D para PC y Blu-ray tienen un aspecto fluido y nítido. Los vídeos y las películas en 3D, con su profundidad realista, te sumergirán en la acción.
Con la conexión HDMI 1.4a compatible con reproductores de películas y videojuegos en Blu-ray, la pantalla 3D de Philips cambiará automáticamente al modo 3D y te ofrecerá imágenes asombrosas directamente. Olvídate de realizar ajustes.
Siéntete libre con las gafas inalámbricas recargables con obturador activo. Se acabó el preocuparse por los ángulos de visión restrictivos y limitados mientras juegas a tus juegos favoritos y ves vídeos.
Para evitar molestias como mareos, dolor de cabeza o desorientación, recomendamos que no veas imágenes en 3D durante períodos prolongados.
Los padres deben vigilar a sus hijos durante la visualización en 3D y asegurarse de que no experimentan ninguna molestia de las descritas anteriormente. La visualización en 3D no es recomendable para niños de menos de 6 años.
Lee detenidamente el manual de instrucciones para aprender más acerca del 3D y la salud
Ten en cuenta que el software para PC (TriDef 3D) para juegos 3D requiere una tarjeta gráfica AMD/ATI.