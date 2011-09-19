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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD 3D con retroiluminación LED

273G3DHSW/00

Sentí la experiencia de los juegos en 3D en tu pantalla grande

Sumergite en los juegos 3D con el monitor LED Philips 273G. Gracias a una pantalla grande, los lentes 3D activos y múltiples entradas HDMI, ahora los juegos son más emocionantes.

Ver todos los beneficios

Sentí la experiencia de los juegos en 3D en tu pantalla grande

  • Línea G

  • 27" (68,6 cm)

  • Lentes 3D activos

Opciones de pantalla con SmartControl de Philips fáciles de ajustar

Software de PC para un ajuste detallado del rendimiento y opciones de pantalla. Philips ofrece a los usuarios dos opciones para el ajuste de las opciones de pantalla. Pueden navegar por el menú en pantalla de varios niveles o utilizar el software SmartControl de Philips para ajustar de forma sencilla las distintas opciones de pantalla de un modo conocido.

Transforma tus contenidos 2D en 3D con el software para PC

Reinventa tu colección favorita de juegos, películas y vídeos 2D con el software para PC incluido. Con sólo hacer clic, podrás ver cómo se transforman las imágenes en profundidad 3D.

Tecnología LED para imágenes brillantes

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Para evitar malestares tales como mareos, dolores de cabeza o desorientación, recomendamos no mirar contenido 3D por períodos prolongados.

  2. Los padres deben vigilar a sus hijos durante la visualización en 3D y asegurarse de que no experimenten ninguna de las molestias descritas anteriormente. La visualización en 3D no es recomendable para niños menores de 6 años.

  3. Leé detenidamente el manual de instrucciones para aprender más acerca del 3D y la salud

  4. Tenga en cuenta que el software de PC (TriDef 3D) para videojuegos 3D requiere una tarjeta gráfica AMD/ATI.