Descontinuado
273P3LPHES/00
La innovadora pantalla con PowerSensor ahorra energía
Pantalla LED de la gama profesional 273P3 de Philips ecológica y con certificado EPEAT Gold. Dispone de PowerSensor inteligente que detecta la presencia del usuario y ajusta el consumo de energía ahorrando hasta un 80 % en las facturas de luz.
P-line
27" (68,6 cm)
PowerSensor es un 'sensor de personas' incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80 % y prolongando la vida del monitor.
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
Los monitores de Philips que disponen de la certificación EPEAT GOLD garantizan la protección de la salud humana y del medio ambiente, al tiempo que son más eficientes y garantizan emisiones bajas de gases causantes del efecto invernadero. El programa EPEAT permite a los usuarios evaluar, comparar y seleccionar monitores basándose en 51 criterios medioambientales apoyados por la agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA). La certificación GOLD garantiza que al menos el 30 % del plástico utilizado es plástico reciclado, lo que garantiza la reducción del uso de materiales tóxicos y peligrosos. La certificación EPEAT Gold solo es válida en el sitio donde Philips registra el producto. Visita www.epeat.net para obtener el estado de registro en tu país.
EPEAT Gold es válido solamente si Philips registra el producto. Visita www.epeat.net para conocer el estado del registro en tu país.