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  • Lleva el rendimiento al extremo con X-treme
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X-tremeVisionMejor emisión de luz

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Lleva el rendimiento al extremo con X-treme
Los focos para coches Philips X-tremeVision son unos de los más brillantes que puedes comprar. Destacan por encima de cualquier otra lámpara para coches con hasta un 130% más de brillo y un haz de longitud superior. De esta forma podrás ver más lejos, reaccionar con más rapidez y conducir con mayor seguridad.
Ver todos los beneficios

Luz hasta un 130 % más brillante

Lleva el rendimiento al extremo con X-treme

  • Tipo de lámpara: H7

  • 12 V, 55 W

  • Más luz

  • Hasta 3500 K

  • Cantidad de focos: 1

Luz significativamente más blanca para una mayor comodidad y seguridad

La luz blanca brillante (hasta 3500 K) es significativamente más blanca que la de los faros delanteros estándares. La tecnología de recubrimiento gradiente patentada de Philips produce una luz más potente para que puedas disfrutar una iluminación más brillante y una experiencia de conducción nocturna más cómoda.

Seguridad para toda la vida, para que puedas ver y ser visto

Seguridad para toda la vida, para que puedas ver y ser visto

Cada posible falla de una pieza de repuesto es un riesgo para vos y tu vehículo. Esto se aplica especialmente a los faros delanteros. Cada lámpara rota en los faros delanteros reduce la visibilidad y la seguridad tanto para vos como para el tráfico cercano. Optimizamos Philips X-tremeVision para entregar una larga y fiable vida útil. Así podrás ver y ser visto durante más tiempo que con cualquier otra lámpara de alto rendimiento.

Excepcional calidad y rendimiento del haz

Con una combinación de más luz y mayor temperatura del color, se puede considerar a Philips X-tremeVision como uno de los haces de mejor rendimiento en el mercado de las luces halógenas.

Especificaciones técnicas

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