Xenon X-tremeVision gen2: para lograr un rendimiento visual superior

Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 se han diseñado con la tecnología Xenon de Philips para ofrecer un rendimiento definitivo. Con un haz más largo y hasta un 150 % más de visión, las lámparas X-tremeVision gen2 ayudan a detectar antes los obstáculos, para que puedas reaccionar a tiempo. Y con la visión periférica mejorada, serás más consciente de los peligros a los lados de la carretera, como peatones o cruces próximos. Estos faros delanteros, que iluminan brillantemente cada bache, curva y peligro del camino, satisfacen a los conductores y las condiciones de conducción más exigentes.