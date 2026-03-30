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Xenon VisionLámpara de xenón para luces principales de coche

85415VIS1

Conduce con seguridad
La gama Xenon Vision de Philips es la mejor solución para reemplazar una única lámpara fundida, ya que se adapta al color de la que no se ha cambiado gracias a su nueva tecnología de reemplazo de una sola lámpara. Por lo tanto, es la lámpara de repuesto ideal y además es económica.
Ver todos los beneficios

Ideal como repuesto

Conduce con seguridad

  • Tipo de lámpara: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Cantidad de focos: 1

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

Fabricante de lámparas para coches galardonado

Fabricante de lámparas para coches galardonado

A menudo, nuestras lámparas obtienen el reconocimiento de los expertos en automóviles

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