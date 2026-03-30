85415WHV2C1
Tipo de lámpara: D1S
85 V, 35 W
Cantidad de focos: 1
Las luces principales Xenon WhiteVision gen2 de Philips son la elección perfecta para los conductores una luz blanca nítida en sus luces principales, similar a la que ofrecen los LED. Con la misma temperatura del color que las luces LED, Xenon WhiteVision gen2 es la actualización definitiva para tus luces principales de xenón.
Con una temperatura del color de hasta 5000 Kelvin, las lámparas Xenon WhiteVision de Philips iluminan la carretera con un haz blanco nítido y brillante que atraviesa la oscuridad. En lugar de esforzarte para ver la carretera, disfrutarás una conducción más segura y divertida. Con la iluminación para automoción de Philips, conducir de noche ya no será una limitación.
Es fundamental poder detectar e identificar rápidamente las marcas y señales de tráfico mientras conduces en la oscuridad. Con las lámparas Xenon WhiteVision obtendrás una luz blanca intensa y uniforme. Junto con una alta temperatura del color, las luces principales proporcionan un mayor contraste y mejores reflejos de los objetos y las señales. Y disfrutarás de una experiencia de conducción más cómoda y segura. Muchos accidentes de tráfico en carretera se deben a que los conductores están muy cansados y pierden la concentración. Esta luz más blanca te ayuda a mantener la concentración y a mantenerte alerta cuando conduces de noche.