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  • Luz blanca pura contra la oscuridad
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Xenon WhiteVision gen2Lámpara de xenón para luces principales de coche

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Luz blanca pura contra la oscuridad
Las lámparas Xenon WhiteVision gen2 de Philips aportan un intenso aspecto blanco a tu coche y producen una luz blanca más brillante y uniforme. La elección ideal para las luces principales de xenón que combina a la perfección con la iluminación LED.
Ver todos los beneficios

Luz intensa más blanca que mejora la concentración durante la conducción

Luz blanca pura contra la oscuridad

  • Tipo de lámpara: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Cantidad de focos: 1

Efecto blanco definitivo perfecto para los LED de tu coche

Las luces principales Xenon WhiteVision gen2 de Philips son la elección perfecta para los conductores una luz blanca nítida en sus luces principales, similar a la que ofrecen los LED. Con la misma temperatura del color que las luces LED, Xenon WhiteVision gen2 es la actualización definitiva para tus luces principales de xenón.

Haz blanco puro y nítido para ver en la oscuridad

Con una temperatura del color de hasta 5000 Kelvin, las lámparas Xenon WhiteVision de Philips iluminan la carretera con un haz blanco nítido y brillante que atraviesa la oscuridad. En lugar de esforzarte para ver la carretera, disfrutarás una conducción más segura y divertida. Con la iluminación para automoción de Philips, conducir de noche ya no será una limitación.

Mayor contraste para aumentar la visibilidad y conducir de forma más segura

Es fundamental poder detectar e identificar rápidamente las marcas y señales de tráfico mientras conduces en la oscuridad. Con las lámparas Xenon WhiteVision obtendrás una luz blanca intensa y uniforme. Junto con una alta temperatura del color, las luces principales proporcionan un mayor contraste y mejores reflejos de los objetos y las señales. Y disfrutarás de una experiencia de conducción más cómoda y segura. Muchos accidentes de tráfico en carretera se deben a que los conductores están muy cansados y pierden la concentración. Esta luz más blanca te ayuda a mantener la concentración y a mantenerte alerta cuando conduces de noche.

Especificaciones técnicas

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