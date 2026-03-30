Mayor contraste para aumentar la visibilidad y conducir de forma más segura

Es fundamental poder detectar e identificar rápidamente las marcas y señales de tráfico mientras conduces en la oscuridad. Con las lámparas Xenon WhiteVision obtendrás una luz blanca intensa y uniforme. Junto con una alta temperatura del color, las luces principales proporcionan un mayor contraste y mejores reflejos de los objetos y las señales. Y disfrutarás de una experiencia de conducción más cómoda y segura. Muchos accidentes de tráfico en carretera se deben a que los conductores están muy cansados y pierden la concentración. Esta luz más blanca te ayuda a mantener la concentración y a mantenerte alerta cuando conduces de noche.