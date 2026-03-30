Mejor visibilidad para una conducción más cómoda y segura

La luz es una parte fundamental de la conducción. Con solo mejorar la calidad de la luz, puedes evitar accidentes. Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 mejoran la visibilidad, para que puedas reconocer antes los obstáculos y las señales de tráfico, y mejorar el tiempo de reacción. La composición espectral de esta luz se ha adaptado a la sensibilidad al color natural de los ojos. Y con la temperatura del color de 4800 K, esta lámpara para luces principales produce una luz agradable a la vista, para que puedas conducir de noche con mayor seguridad y comodidad.