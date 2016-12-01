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Conduce con seguridad
Con hasta un 30 % más de visión que una lámpara para coche estándar, las lámparas para luces principales Vision ofrecen un gran rendimiento del haz de luz a un precio asequible y así calidad de equipamiento original para mayor seguridad y comodidad.
Tipo de lámpara: HB3
12 V, 65 W
Hasta un 30 % más de visión
Óptima relación calidad-precio
Cantidad de focos: 1
Nuestras soluciones de iluminación producen un haz de luz potente y preciso con una emisión de luz máxima. Producimos constantemente las mejores y más eficaces soluciones de iluminación porque sabemos que, algún día, nuestra iluminación de alta calidad puede salvar vidas
La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es la primera y única parte del círculo de seguridad que ayuda realmente a evitar accidentes. Philips promueve una protección de la seguridad activa con el fin de evitar accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.
Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips