ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Conduce con seguridad
  • Conduce con seguridad
  • Conduce con seguridad
  • Conduce con seguridad
  • Conduce con seguridad
  • Conduce con seguridad
  • Conduce con seguridad
  • Conduce con seguridad
  • Conduce con seguridad
  • Conduce con seguridad

VisionMás visión

9006PRC1

Conduce con seguridad
Con hasta un 30 % más de visión que una lámpara para coche estándar, las lámparas para luces principales Vision ofrecen un gran rendimiento del haz de luz a un precio asequible y así calidad de equipamiento original para mayor seguridad y comodidad.
Ver todos los beneficios

Hasta un 30 % más de visión en comparación con una lámpara estándar

Conduce con seguridad

  • Tipo de lámpara: HB4

  • 12 V, 55 W

  • Hasta un 30 % más de visión

  • Óptima relación calidad-precio

  • Cantidad de focos: 1

Los focos Vision proyectan haces de luz superiores a los de las lámparas estándar

Los focos Vision proyectan haces de luz superiores a los de las lámparas estándar

Nuestras soluciones de iluminación producen un haz de luz potente y preciso con una emisión de luz máxima. Producimos constantemente las mejores y más eficaces soluciones de iluminación porque sabemos que, algún día, nuestra iluminación de alta calidad puede salvar vidas

Para conducir con seguridad en carretera, ve y haz que te vean

Para conducir con seguridad en carretera, ve y haz que te vean

La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es la primera y única parte del círculo de seguridad que ayuda realmente a evitar accidentes. Philips promueve una protección de la seguridad activa con el fin de evitar accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos