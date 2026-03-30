Descontinuado
AT600/15
Cabezal de afeitado CloseCut
Wet & Dry
El sello Aquatec de la afeitadora la hace 100% resistente al agua. Usala en la ducha con tu gel o espuma de afeitado favorito para proteger más la piel. Naturalmente, también podés afeitarte en seco para tu comodidad. Cuando termines, solo tenés que desplegar los cabezales y enjuagarlos con agua para limpiar fácilmente la afeitadora.
Las cuchillas CloseCut disponen de bordes redondeados que se deslizan suavemente por la piel, por lo que siempre obtendrás un afeitado al ras y cómodo.
Para obtener un mejor rendimiento, sustituye los cabezales de afeitado cada dos años.
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.