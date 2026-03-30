Aquatec: afeitado en húmedo refrescante con espuma o en seco y fácil

El sello Aquatec de la afeitadora la hace 100% resistente al agua. Usala en la ducha con tu gel o espuma de afeitado favorito para proteger más la piel. Naturalmente, también podés afeitarte en seco para tu comodidad. Cuando termines, solo tenés que desplegar los cabezales y enjuagarlos con agua para limpiar fácilmente la afeitadora.