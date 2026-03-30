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  • Excelente protección de la piel, afeitada suave.
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  • Excelente protección de la piel, afeitada suave.
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  • Excelente protección de la piel, afeitada suave.
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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica Wet & Dry

AT600/15

Excelente protección de la piel, afeitada suave.
Ahora podés disfrutar de un afeitado refrescante sin preocuparte de dañar la piel. Usá AquaTouch con gel o espuma para afeitar y aumentá la comodidad en la piel. El sello Aquatec asegura un afeitado en húmedo refrescante y seguro. También podés afeitarte en seco de forma rápida y conveniente.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca número uno en afeitado eléctrico del mundo1

Excelente protección de la piel, afeitada suave.

  • Cabezal de afeitado CloseCut

  • Wet & Dry

Aquatec: afeitado en húmedo refrescante con espuma o en seco y fácil

Aquatec: afeitado en húmedo refrescante con espuma o en seco y fácil

El sello Aquatec de la afeitadora la hace 100% resistente al agua. Usala en la ducha con tu gel o espuma de afeitado favorito para proteger más la piel. Naturalmente, también podés afeitarte en seco para tu comodidad. Cuando termines, solo tenés que desplegar los cabezales y enjuagarlos con agua para limpiar fácilmente la afeitadora.

Las cuchillas CloseCut se deslizan para ofrecer un corte suave y al ras.

Las cuchillas CloseCut se deslizan para ofrecer un corte suave y al ras.

Las cuchillas CloseCut disponen de bordes redondeados que se deslizan suavemente por la piel, por lo que siempre obtendrás un afeitado al ras y cómodo.

Rendimiento constante de la cuchilla hasta por dos años.

Rendimiento constante de la cuchilla hasta por dos años.

Para obtener un mejor rendimiento, sustituye los cabezales de afeitado cada dos años.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 