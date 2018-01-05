BHC010/70
Fácil cuidado para tu cabello
El nuevo secador de pelo Philips de cuidado esencial es lindo, compacto y potente, y los 1200 W de potencia permiten un secado de pelo suave y rápido. Los ajustes de cuidado flexibles se diseñaron para satisfacer las diversas necesidades de secado y ofrecer un cuidado adicional.
1200W
Compacta
Este secador de cabello de 1200 W crea un nivel de flujo de aire óptimo y una suave potencia de secado para que disfrutes de resultados perfectos, todos los días.
El ajuste ThermoProtect proporciona una temperatura de secado óptima y ofrece mayor protección. La combinación del perfecto flujo de aire ThermoProtect y el calor te permiten secar rápidamente tu cabello sin sobrecalentarlo, lo que mantiene un nivel natural de humedad en el cabello y proporciona un aspecto saludable.
El ajuste de aire frío te permite secar el cabello a una temperatura relativamente baja para minimizar el daño, lo que es adecuado para los cabellos finos, secos o dañados. Además, es un ajuste perfecto para el verano.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos