Ajuste de temperatura ThermoProtect

El ajuste ThermoProtect proporciona una temperatura de secado óptima y ofrece mayor protección. La combinación del perfecto flujo de aire ThermoProtect y el calor te permiten secar rápidamente tu cabello sin sobrecalentarlo, lo que mantiene un nivel natural de humedad en el cabello y proporciona un aspecto saludable.