Descontinuado
BHD002/00
1600 W
Ajuste ThermoProtect
3 ajustes de calor y velocidad
Este secador de pelo de 1600 W crea un nivel de flujo de aire óptimo para que disfrutes de resultados perfectos, todos los días.
El ajuste de temperatura ThermoProtect proporciona la temperatura de secado óptima y ofrece mayor protección frente al sobrecalentamiento del cabello. Disfrutá del mismo flujo potente de aire y conseguí unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.
La boquilla dirige el flujo de aire para dar forma con precisión y realizar retoques.