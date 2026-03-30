Descontinuado
BHD006/00
1600 W
Ajuste ThermoProtect
Mango plegable
Voltaje universal
Este secador de pelo de 1600 W crea un nivel de flujo de aire óptimo para que disfrutes de resultados perfectos, todos los días.
El ajuste de temperatura ThermoProtect proporciona la temperatura de secado óptima y ofrece mayor protección frente al sobrecalentamiento del cabello. Disfrutá del mismo flujo potente de aire y conseguí unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.
El diseño compacto con mango plegable facilita el almacenamiento y transporte del secador para que lo llevés dondequiera que vayas.