DryCare Essential

Menos sobrecalentamiento con distribución uniforme del calor

La función de distribución homogénea del calor se traduce en una salida de aire de diseño único que garantiza una distribución uniforme del calor, incluso a temperaturas altas, evitando la aparición de los puntos de calor excesivo. Esta característica proporciona al cabello la máxima protección contra el sobrecalentamiento y te ayuda, por tanto, a mantener un pelo sano y brillante.