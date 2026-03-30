Descontinuado
BHD029/00
DryCare Essential
Iónico
El nuevo diseño del ventilador te permite lograr un rendimiento de secado comparable a un aparato de 2100 W (velocidad de secado de aproximadamente 5g/minuto), con un uso de solo 1600 W, lo que equivale a un ahorro energético del 23 %*.
Mejora tu cabello al instante con el ionizador. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado con un atractivo brillo.
La función de distribución homogénea del calor se traduce en una salida de aire de diseño único que garantiza una distribución uniforme del calor, incluso a temperaturas altas, evitando la aparición de los puntos de calor excesivo. Esta característica proporciona al cabello la máxima protección contra el sobrecalentamiento y te ayuda, por tanto, a mantener un pelo sano y brillante.
en comparación con un secador Philips de 2100 W (HP8230, IEC61855)