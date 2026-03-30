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Descontinuado

DryCare EssentialSecador de bajo consumo

BHD029/00

Seca rápido, consume menos energía
Philips DryCare Essential presenta un ventilador con innovador diseño, que ofrece un rendimiento de secado comparable a un aparato de 2100 W, con un uso de solo 1600 W*.
Ver todos los beneficios

Seca rápido, consume menos energía

  • DryCare Essential

  • Iónico

Rendimiento de secado de 2100 W con un uso de energía de 1600 W

Rendimiento de secado de 2100 W con un uso de energía de 1600 W

El nuevo diseño del ventilador te permite lograr un rendimiento de secado comparable a un aparato de 2100 W (velocidad de secado de aproximadamente 5g/minuto), con un uso de solo 1600 W, lo que equivale a un ahorro energético del 23 %*.

Ionizador para un cabello brillante y sin encrespado

Ionizador para un cabello brillante y sin encrespado

Mejora tu cabello al instante con el ionizador. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado con un atractivo brillo.

Menos sobrecalentamiento con distribución uniforme del calor

Menos sobrecalentamiento con distribución uniforme del calor

La función de distribución homogénea del calor se traduce en una salida de aire de diseño único que garantiza una distribución uniforme del calor, incluso a temperaturas altas, evitando la aparición de los puntos de calor excesivo. Esta característica proporciona al cabello la máxima protección contra el sobrecalentamiento y te ayuda, por tanto, a mantener un pelo sano y brillante.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. en comparación con un secador Philips de 2100 W (HP8230, IEC61855)