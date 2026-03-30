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Descontinuado

DryCareSecador Pro

BHD176/00

Buen rendimiento, estilo elegante
El secador Philips DryCare Pro cuenta con un motor profesional de AC que alcanza una velocidad de aire de 95 km/h, para unos resultados rápidos y profesionales. El secador es ligero y fácil de manejar, por lo que ofrece una experiencia de secado cómoda.
Ver todos los beneficios

Buen rendimiento, estilo elegante

  • 2200 W

  • Motor de AC

  • 95 km/h

Ionizador para un cabello brillante y sin encrespado

Ionizador para un cabello brillante y sin encrespado

El ionizador permite realizar un secado antiestático. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado, que brilla de forma natural.

Ligera

Ligera

El secador DryCare Pro de Philips tiene un diseño compacto y más ligero y, por lo tanto, es más cómodo de usar. El diseño ergonómico del mango permite agarrarlo y sujetarlo con más facilidad.

Chorro de aire frío para fijar el peinado

Chorro de aire frío para fijar el peinado

El botón de aire frío, una función profesional imprescindible, proporciona un chorro intenso de aire frío. Se utiliza después de peinarse para dar los últimos retoques y fijar el peinado.

Especificaciones técnicas

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