Descontinuado
BHD176/00
2200 W
Motor de AC
95 km/h
El ionizador permite realizar un secado antiestático. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado, que brilla de forma natural.
El secador DryCare Pro de Philips tiene un diseño compacto y más ligero y, por lo tanto, es más cómodo de usar. El diseño ergonómico del mango permite agarrarlo y sujetarlo con más facilidad.
El botón de aire frío, una función profesional imprescindible, proporciona un chorro intenso de aire frío. Se utiliza después de peinarse para dar los últimos retoques y fijar el peinado.