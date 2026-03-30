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  • Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
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Descontinuado

DryCareSecador Pro

BHD274/00

Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales
El secador Philips Pro dispone de un motor AC profesional que permite una velocidad del aire de hasta 130 km/h* para obtener resultados rápidos y profesionales. También incluye el ajuste ThermoProtect para obtener una temperatura óptima y protegerla del sobrecalentamiento.
Ver todos los beneficios

Secado rápido y potente para obtener resultados profesionales

  • Potente motor de AC

  • 2200 W de potencia de secado

  • Alta veloc. aire (hasta 130 km/h)*

  • 2 veces más iones** para cabello brillo

Secado rápido, potente motor de AC

Secado rápido, potente motor de AC

El secador Philips Pro cuenta con un motor de AC de alto rendimiento desarrollado para el mercado profesional. Genera hasta 130 km/h de velocidad del aire para ofrecer unos resultados rápidos eficaces.

2200 W de potencia de secado rápido de alto rendimiento

2200 W de potencia de secado rápido de alto rendimiento

Este secador Pro de 2200W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.

Ajuste de temperatura ThermoProtect

Ajuste de temperatura ThermoProtect

El ajuste de temperatura ThermoProtect proporciona la temperatura de secado óptima y ofrece mayor protección frente al sobrecalentamiento del cabello. Disfruta del mismo flujo potente de aire y consigue unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Probado en el laboratorio de Philips en los Países Bajos en 2018. Probado sin boquilla con ajustes de velocidad 2 y temperatura 2.

  2. Probado en un laboratorio en China en 2018. Comparación con Philips BHD176.