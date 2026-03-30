Descontinuado
BHD274/00
Potente motor de AC
2200 W de potencia de secado
Alta veloc. aire (hasta 130 km/h)*
2 veces más iones** para cabello brillo
El secador Philips Pro cuenta con un motor de AC de alto rendimiento desarrollado para el mercado profesional. Genera hasta 130 km/h de velocidad del aire para ofrecer unos resultados rápidos eficaces.
Este secador Pro de 2200W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
El ajuste de temperatura ThermoProtect proporciona la temperatura de secado óptima y ofrece mayor protección frente al sobrecalentamiento del cabello. Disfruta del mismo flujo potente de aire y consigue unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.
Probado en el laboratorio de Philips en los Países Bajos en 2018. Probado sin boquilla con ajustes de velocidad 2 y temperatura 2.
Probado en un laboratorio en China en 2018. Comparación con Philips BHD176.