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  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja
  • Secado potente a temperatura más baja

Descontinuado

3000 SeriesSecador

BHD350/10

Secado potente a temperatura más baja
El accesorio ThermoProtect de diseño exclusivo mezcla con gran potencia aire caliente y frío para el cuidado diario.
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con el accesorio ThermoProtect

Secado potente a temperatura más baja

  • 2100 W

  • Accesorio ThermoProtect

  • Cuidado iónico avanzado

  • 6 ajustes de calor y velocidad

Secado potente con 2100 W

Secado potente con 2100 W

Este secador de 2100 W crea un flujo de aire potente para obtener buenos resultados todos los días.

Accesorio ThermoProtect

Accesorio ThermoProtect

El accesorio ThermoProtect de diseño exclusivo mezcla con gran potencia aire caliente y frío para el cuidado diario. Reduce la temperatura en 15 °C a la vez que seca el pelo rápidamente.

Cuidado iónico avanzado para un cabello brillante y sin encrespado

Cuidado iónico avanzado para un cabello brillante y sin encrespado

Este potente sistema iónico genera hasta 20 millones de iones* por sesión de secado, lo que intensifica el brillo del pelo. Así podrás disfrutar de un pelo brillante y sin encrespado.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. En la posición de velocidad más alta