Descontinuado
BHD350/10
2100 W
Accesorio ThermoProtect
Cuidado iónico avanzado
6 ajustes de calor y velocidad
Este secador de 2100 W crea un flujo de aire potente para obtener buenos resultados todos los días.
El accesorio ThermoProtect de diseño exclusivo mezcla con gran potencia aire caliente y frío para el cuidado diario. Reduce la temperatura en 15 °C a la vez que seca el pelo rápidamente.
Este potente sistema iónico genera hasta 20 millones de iones* por sesión de secado, lo que intensifica el brillo del pelo. Así podrás disfrutar de un pelo brillante y sin encrespado.
En la posición de velocidad más alta