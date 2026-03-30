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Todas las series

  • Secado rápido sin daños por calor**
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5000 SeriesSecador

BHD514/00

Secado rápido sin daños por calor**
La tecnología ThermoShield te ofrece la protección definitiva frente a daños por calor, ya que controla activamente la temperatura del aire del secador hasta un nivel óptimo.
Ver todos los beneficios

con tecnología ThermoShield

Secado rápido sin daños por calor**

  • 2300 W

  • Tecnología ThermoShield

  • Con cuidado iónico 4 veces mayor*

  • 3 ajustes calor, 2 posiciones velocidad

Tecnología ThermoShield para una protección definitiva frente al calor

Tecnología ThermoShield para una protección definitiva frente al calor

El sensor de detección de sobrecalentamiento optimiza y controla activamente la temperatura del aire, protegiendo el cabello frente a los daños** causados por el sobrecalentamiento. Disfruta de una experiencia de secado sin estrés con la tecnología ThermoShield.

Secado 20 %*** más rápido con un potente flujo de aire de 2300 W.

Secado 20 %*** más rápido con un potente flujo de aire de 2300 W.

Un flujo de aire más potente de 2300 W hace que el secado sea un 20 %** más rápido, al tiempo que sigue protegiendo el cabello.

Un potente motor crea velocidades de aire de hasta 110 km/h****

Un potente motor crea velocidades de aire de hasta 110 km/h****

El motor de alto rendimiento de este secador se ha desarrollado para el mercado profesional. Genera una velocidad de aire de hasta 110 km/h****, para un secado rápido y un estilo impresionante.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. en comparación con BHD350 en el ajuste superior

  2. Ajuste ThermoShield

  3. *en comparación con un secador básico

  4. * *Probado en el laboratorio de Philips con la boquilla en el ajuste superior